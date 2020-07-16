شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القبائل الليبية: طالبنا السيسي بتدخل الجيش المصري حال الهجوم على سرت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، إن القبائل طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدخل الجيش المصري حال شن الهجوم على سرت.

وأضاف المصباحي، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي نيوز عربية»، أنه «إذا تمادت تركيا والميليشيات في التدخل في الشأن الليبي فسيتدخل الجانب المصري».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى، صباح الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء يعقد تحت شعار «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد».

وأضاف «راضي» أن الرئيس السيسي أكد لمشايخ وأعيان القبائل الليبية على أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال المقبل من أبنائه.

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