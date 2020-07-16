شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد انطلاق مبادرة «100 مليون صحة للعناية بصحة المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة للعناية بصحة المرأة»، حيث دشن المحافظ أعمال المبادرة بمركز طب الأسرة بالحي الخامس بالمنيا الجديدة .

وتفقد المحافظ، يرافقه دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مها متولي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة ومنسق المبادرة، جميع أقسام الوحدة من غرف الكشف والصيدلية والمعمل والأسنان، حيث سيتم تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية «السكر- الضغط- السمنة» للسيدات من عمر 18 سنة فأكثر، وجميع الخدمات من الفحوصات والعلاج بالمجان، فضلا عن نشر التوعية والثقافة الصحية بشأن عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك لتأكيد حرص الدولة على الارتقاء بصحة المواطن المصري .

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة في المبادرات الرئاسية، والتي تهتم بصحة المواطن المصري، مؤكدا على التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لإنجاح تلك المبادرات والتي من شأنها تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين بالمجان.

وحث محافظ المنيا جميع السيدات على التوجه إلى أقرب وحدة صحية تُقدم خدمات المبادرة وإجراء الفحص للاطمئنان على أنفسهن، مطمئناً إياهن بأن كافة الفحوصات تقوم بإجرائها فِرق من الطبيبات والممرضات المدربات من مديرية الصحة، وقد اتخذت المديرية كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية.

وتعمل المبادرة في مرحلتها الأولي من خلال 25% من الوحدات الصحية بإجمالي 80 وحدة بمراكز المحافظة، بواقع استقبال 25 سيدة في اليوم وسيتم زيادتها بنسبة 75% من الوحدات الصحية، حتى نصل إلى جميع الوحدات الصحية بكافة المراكز بنسبة 100%.

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