شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: أجهزة 7 مدن جديدة تناقش التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم عقد اجتماعٍ بحضور عددٍ من مسؤولي إدارات شؤون البيئة بأجهزة 7 مدن جديدة بقطاع غرب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة أفضل الطرق للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة بتلك المدن.

وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح، أن الاجتماع تناول كيفية تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة وتكنولوجيا وإعادة التدوير وإنتاج الطاقة الحيوية والبديلة، كما تم مناقشة الدراسة المقدمة من المكتب الاستشاري (انترانس كونسلتنج) للاستشارات البيئية والنقل، ووضع جداول زمنية لتنفيذ تلك المنظومة.

وأشار إلى أن الاجتماع جاء بحضور مدير عام إدارة شؤون البيئة برئاسة الهيئة، وممثلى إدارات شؤون البيئة بأجهزة مدن ( 6 أكتوبر- الشيخ زايد- برج العرب – السادات – النوبارية- القرى السياحية- حماية أملاك الهيئة).