شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل فيروس كورونا من لبن الأم للطفل أثناء الرضاعة الطبيعية؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان في انفوجراف عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك عن مدى إمكانية انتقال فيروس كورونا من لبن الأم إلى الطفل أثناء عملية الرضاعة، وقالت إن لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل لأنه يحتوى على أجسام مناعية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب ممارسة الرضاعة الطبيعية للأطفال حتي نهاية السهر السادس من العمر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

Advertisements

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر بيان الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و 4067 حالة وفاة



