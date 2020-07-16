شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة.. هل نقول وداعا كورونا؟.. الإصابات تنخفض وأقسام العزل تغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم"الخليج 365"، تغطية خاصة استعرض خلالها آخر مستجدات الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا القاتل، وذلك بعد إغلاق العديد من مستشفيات العزل، وارتفاع نسب الشفاء إلى 30% الفترة الأخيرة.

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واستعرضت الزميلة "نسرين فؤاد"، في التغطية من إعداد الزميلة إسراء عبد القادر العديد من الجوانب الخاصة بشأن آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، مستضيفة "وائل عبد السلام، مسئول ملف الصحة باليوم السابع.



أثناء التغطية

وتناولت التغطية آخر مستجدات الأرقام الخاصة بفيروس كورونا، وخاصة غلق عدد من مستشفيات العزل بعدة محافظات، حيث أن مصر ضمن 10 دول حول العالم التى ينخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بل قد يكون هناك 7 دول فقط تنخفض فيهم الإصابات ومصر واحدة منها وهذا لا يُعنى أن الذروة بدأت تنتهى، لكننا نذكر أنها علامة مبشرة.



التغطية

وأكد الزميل وليد عبد السلام أن مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية أوضح أنه حدث تطور في منظومة الرعاية العاجلة والرعاية المركزة خلال السنوات الأخيرة، وعدد أسرة الرعاية العاجلة بلغ 5500، كما أن نسبة إشغال أسرة الرعاية العاجلة خلال أزمة كورونا في الفترة الحالية وصلت إلى 75% منهم 22% فقط على أجهزة تنفس صناعي، فالأمور تبدو في تحسن لكن لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.