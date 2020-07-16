شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إصابات كورونا بشرق المتوسط بلغت مليون حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن عدد الإصابات في الإقليم بلغت مليون إصابة في حين ارتفعت نسب التعافي بشكل كبير وطالب بالحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية، وأضاف الدكتورأحمد المنظري أنه يجب المشاركة والتوسع في الدراسات والبيانات حتي نستطيع التعرف علي المرض ومواجهتة وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه مر 6 شهور علي ظهور جائحة فيروس كورونا متابعا: ما زال أمامنا 6 شهور قادمة ويمكن أن يستمر المرض معنا للعام القادم.
وأكد ضرورة مشاركة الدول جميع البيانات المتعلقة بالمرض مع المنظمة لسهولة وسرعة التعرف عليه والوصول الي جميع خصائص الفيروس والتوصل لعلاج لها.
وناشد جميع الدول في كل العالم بإرسال بياناتها الي المنظمة موضحا أنه في حالة عدم إرسال دولة واحدة فقط بياناتها يمكن أن يضيع جهود باقي دول العالم في مكافحة المرض.
وأكد أن الأفراد والمجتمعات عليها اتباع طرق الوقاية للقضاء على المرض وبمشاركة الجميع حتي يمكن مواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: إصابات كورونا بشرق المتوسط بلغت مليون حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.