شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إصابات كورونا بشرق المتوسط بلغت مليون حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن عدد الإصابات في الإقليم بلغت مليون إصابة في حين ارتفعت نسب التعافي بشكل كبير وطالب بالحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية، وأضاف الدكتورأحمد المنظري أنه يجب المشاركة والتوسع في الدراسات والبيانات حتي نستطيع التعرف علي المرض ومواجهتة وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه مر 6 شهور علي ظهور جائحة فيروس كورونا متابعا: ما زال أمامنا 6 شهور قادمة ويمكن أن يستمر المرض معنا للعام القادم.

وأكد ضرورة مشاركة الدول جميع البيانات المتعلقة بالمرض مع المنظمة لسهولة وسرعة التعرف عليه والوصول الي جميع خصائص الفيروس والتوصل لعلاج لها.