شكرا لقرائتكم خبر عن التصريح بدفن جثة "الرجل الأخضر" مقتحم مدينة الإنتاج.. ومصدر يكشف هويته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثة "الرجل الأخضر" الذي حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي أمس الأربعاء، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمانه؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التي أودت بحياته.

وقالت مصادر، إن الشاب الذى حاول اقتحام المدينة يعمل مزارعا ويقيم بمحافظة البحيرة، وأن دوافعه بمحاولة الاقتحام غير معروفة حتى الآن، إلا أن التحريات الأولية تشير إلى أنه يعانى من مرض نفسى دفعه لارتكاب تلك الجريمة.

وكشفت معاينة النيابة للموقع الذى شهد واقعة اقتحام شاب معروف إعلاميًا بـ"الرجل الأخضر" لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن وجود آثار لبقع الدماء فى مكان الواقعة، وتم أخذ عينة منها بمعرفة رجال المعمل الجنائى لفحصها ومضاهاتها بدماء المتهم.

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كما كشفت المعاينة عن وجود أثار لطلاء أخضر اللون تم أخذ عينة منه، فضلًا عن بقايا فارغ الطلقة النارية التى أطلقت على المتهم، وتم التحفظ عليها أيضًا بمعرفة النيابة، كما أمرت بالتحفظ على المقذوف الذى تم استخراجه من جثمان الشاب المتهم، لتحليله بمعرفة المعمل الجنائي.

وكشفت مناظرة النيابة لجثمان الشاب المتوفى، أنه فى العقد الثالث من عمره، ويرتدى بنطلون جينز أزرق اللون، ولا يرتدى شيئا فى المنطقة العلوية، حيث قام بطلاء نفسه بطلاء أخضر اللون، وأنه مصاب بطلق نارى فى منطقة البطن، أسفر عن وفاته.

وتستمع النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال أسرة الشاب المتوفى، لبيان الأسباب التي دفعته لاقتحام المدينة، وإذا ما كان يعانى من مرض نفسى من عدمه، فضلًا عن أقوال باقى أفراد القوة الأمنية التي شارك في محاولة السيطرة على المتهم.

واستعلمت النيابة عن تسليح القوات المشاركة في محاولة السيطرة على المتهم، وتنتظر نتائج تفريغ كاميرات المراقبة التي صورت الواقعة؛ لمعرفة ما حدث وقت اقتحام المتهم للمكان، وكيفية وصوله إلى المبنى الذي شهد الواقعة.