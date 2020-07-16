شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : تحليل 80 ألف عينة من كورونا ولا يوجد تطور جوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد الخولي استشارى الوبائيات، منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا لم يحدث فية أى تغير أو تطور جوهرى حول العالم حتي الآن ، مؤكدا أنه تم تحليل 80 ألف عينة حتي الآن في شبكة عالمية من المختبرات العالمية ولم يثبت أى تطور أو طفرة في الفيروس.

وأضاف أمجد الخولي هناك عشرات الألاف من الفحوص علي عينات مختلفة من الفيروس ولم تثبت وجود أى تطور في الفيروس حتي الآن .

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وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أن نُظُم ترصُّد الإنفلونزا فى إقليم شرق المتوسط، بالغة الأهمية فى دعم اكتشاف حالات فيروس كورونا كوفيد-19 المُشتبه فيها والمؤكدة، محذرة من تعطل ترصد الأنفلونزا الروتينى بسبب جائحة كورونا، مما يجعلنا غير مستعدين إذا حدثت جائحة جديدة للأنفلونزا.

وقال الدكتورة أحمد المنظرى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، فى إطار النُّظُم الحالية لترصُّد الإنفلونزا، يأخذ العاملون الصحيون عينات من المرضى الذين يلتمسون علاجاً لأمراض شبيهة بالإنفلونزا ولعدوى تنفسية حادة وخيمة، ونجحت المواقع الخافرة لترصُّد الإنفلونزا، الموجودة بجميع بلدان الإقليم، فى الكشف عن المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وضمان الإبلاغ عن حالات الإصابة وتشخيصها وعلاجها على الوجه الصحيح من أجل الحد من انتشار المرض وتوجيه جهود الاستجابة.