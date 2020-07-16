شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: استئناف أعمال مكتب التنسيق بعد إعلان نتائج الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسى بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية). واكدت الوزارة على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.

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