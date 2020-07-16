شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: الخارجية الإثيوبية أبلغتنا بعدم ملء سد النهضة ونفت تصريحات وزير الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الخارجية السودانية، أن الخارجية الإثيوبية أبلغتنا بعدم صحة خبر شروع إثيوبيا في ملء سد النهضة ونفت التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان الدكتور سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبى قد أعلن عن تصريحاته السابقة المتعلقة ببدء ملء خزان سد النهضة، وقال في تصريحات نقلها عنه التليفزيون الإثيوبى اليوم "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تناول بدء ملء سد النهضة الكبير".

وقال بيكيلي، إن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة سوف تستمر بما يتماشى مع مصلحة إثيوبيا.