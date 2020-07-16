شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الحسم".. احتفاء عربى بإمكانيات وقدرات الجيش المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان: "رسالة الحسم.. هذه قوة مصر الضاربة"، احتفت مواقع وصفحات عربية بإمكانيات وقدرات الجيش المصرى الكبيرة، من خلال القدرة على تنفيذ أي مهمة داخل مصر وخارجها من خلال فيديو يستعرض هذه الإمكانيات.

ويؤكد الفيديو أن مصر رأس الحربة للأمن القومى الإقليمى والعربى، حيث تملك موارد هائلة ومكانة دولية بحاجة إلى قوة عسكرية تحصنها، حيث أن الجيش المصرى التاسع عالميا.

واستعرض القوات المختلفة والمتنوعة للجيش المصرى من طائرات وأنظمة صواريخ دفاعية وهجومية، وكذلك طائرات هجومية ودفاعية ومطارات عسكرية وذخيرة فائقة التطور، وما يميزها من درع جوى، وصولا إلى القوات البحرية التى حاملات مروحية عملاقة بمثابة قواعد متحركة وسفن وفرقطاطات وغواصات استراتيجية، حيث أن مصر لديها أسطول بحرى متنوع القوات، وقوات إنزال جوى.

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وكذلك يستعرض القلاع عسكرية غير نمطية مثل قاعدة برنيس العسكرية وقاعدة محمد نجيب العسكرية، فضلا عن وجود 500 ألف جندي عامل وعشرات آلاف الضباط والخبرات العسكرية وخلفها قوة بشرية 35 مليون مؤهل للخدمة العسكرية، مما يجعل مصر قوة متكاملة ورادعة وحاسمة، وذلك وفق "سكاى نيوز".

وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا فى الدول العربية من خلال التأكيد على قدرة الجيش المصرى، وأهمية مصر فى الحفاظ على الأمن القومى العربى.

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