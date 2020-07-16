شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مكرم محمد أحمد لغرفة عادية بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد محمد أحمد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا وشقيق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، أنه تم نقل الكاتب الكبير من غرفة العناية المركزة الى غرفة عادية بعد تحسن حالته الصحية، مضيفا أنه بحالة جيدة و أن الأمور بخير .

وكان سعيد محمد أحمد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا وشقيق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد وجه الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي اهتمامه الجم بالحالة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لشقيقه الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، واتخاذ كافة الإجراءات لإستكمال علاجة بمستشفي المعادي العسكري ونقلة بالاسعاف الطائر الي حيث مقر علاجة وتذليل كافة العقبات حتي يمن الله عليه بالشفاء التام.

Advertisements

كما تقدم سعيد محمد أحمد بخالص الشكر والتقدير والامتنان للقائد العام للقوات المسلحه الفريق أول محمد زكي علي متابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد وتوفير كل الإمكانيات لاستكمال علاجة، ولكل الأطقم الطبية العامله بمستشفي المعادي العسكري لما بذلوه من جهد محمود في علاج شقيقه، متمنيا من الله أن يحفظ مصر وقائدها و جيشها من كل سوء.