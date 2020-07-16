شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإسرائيلية تعلن بدء عمل السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أوفير جندلمان، المتحدث الرسمى لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وصول السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى القاهرة أميرة أورون.

وقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" إن السفيرة وصلت إلى القاهرة أمس لتولى مهامها الدبلوماسية.

وأضاف أن السفيرة الجديدة هى الـ14 فى مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام وهى المرأة الأولى فى هذا المنصب.

وفى 7 يونيو الماضى، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تعيين أميرة أورون سفيرة إسرائيل الجديدة لدى مصر، وذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أن أورون هى أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979.

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وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية غابي اشكنازي رحب بالتعيين، قائلا: "إن أميرة دبلوماسية محنكة تتحلى بالمهنية ولها مكانة محترمة في السلك الدبلوماسي، وإني على ثقة بأنها ستدفع قدما العلاقات الثنائية بين دولة إسرائيل ومصر لتحقيق إنجازات كبيرة".

وذكرت الصحيفة، إن السفيرة أورون جاءت خلفا لديفيد جوفرين لتكون السيدة الثانية التي تشغل منصب سفيرة في دولة عربية بعد "عينات كلاين" التى شغلت منصب سفيرة إسرائيل لدى الأردن فى السابق.

وشغلت السفيرة أميرة أورون منصب سفيرة لإسرائيل فى تركيا، ومنصب المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإسرائيلية وترأست لسنوات القسم المصرى بوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبدأت أورون عملها فى وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1991 وشغلت عدة مناصب ضمن طاقم السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مثل نائب المتحدث باسم السفارة، مديرة قسم الإعلام بالعالم العربى ومديرة قسم مصر.

وبعد قضية اسطول مرمرة إلى غزة، خفضت تركيا من مستوى العلاقات بين إسرائيل وتركيا من مستوى سفير إلى مستوى مسئول عن السفارة، وتم تعيين أورون لهذا المنصب نهام عام 2014، وبدأت فى شغل المنصب فى يناير 2015 وكانت المرأة الأولى التى يتم تعيينها كمسئولة عن السفارة فى تركيا حتى تم تعيين سفير لإسرائيل فى تركيا نهاية عام 2016، وتتحدث أورون اللغة العربية بطلاقة بطبيعة عملها كمستشرقة.