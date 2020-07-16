شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صرف الدفعة الثالثة لمنحة الـ 500 جنيه وموعد الصرف للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد صرف الدفعة الأولى والثانية من منحة العمالة غير المنتظمة ، يترقب عدد كبير من العمالة غير المنتظمة موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ 500 جنيها التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعما للعمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة كواليس وترتيبات صرف الدفعة الثالثة من المنحة ، كما يلى:

- تسعد اللجنة الوزارية المشكلة لعقد اجتماعا قريبا لتحديد موعد صرف الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة.

- من المرجح أن تجتمع اللجنة خلال أيام لتحدد موعد الصرف قريبا.

- متوقع أن يتم صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ"500" للعمالة غير المنتظمة بعد صرف مرتبات شهر يوليو الجارى.

- صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة سيكون لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم.

- تصل المبالغ التي سيتم صرفها ما يزيد عن 800 مليون جنيه.

- المنحة قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

- يتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى.

- يتم التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

- الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية.

- إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة بدون خصم أى عمولات.

- عادة ما يتم تقسيم الأعداد المستفيدة من الصرف على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى.

- ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة.

- يأتي ذلك ضمن ثلاث دفعات أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجمالى 1500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه لكل دفعة.

- تم صرف الدفعة الأولى منها خلال شهرى أبريل ومايو والثانية خلال شهر يونيو الماضى.