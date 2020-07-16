شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدر قرارا بترقية 211 عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بترقية 211 عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، وتضمن القرار الترقية إلى سفير من الفئة الممتازة لكل من: (حسام الدين قاسم عيسى مسلم - عمر أحمد عبد الوهاب سليم - أحمد أحمد رشاد سلامة - وائل أحمد كمال أبو المجد - حسام الدين محمد زكي - أيمن علي كامل - محمد فتحي أحمد إدريس).

كما تضمن القرار الترقية الى وظيفة سفير كل من كريم احمد عبد الفتاح حجاج، علاء الدين عبد المنعم موسى؛ نهى احمد ماهر خضر؛ وليد احمد عبد الفتاح حجاج؛ سيف اللهيوسف قنديل؛ خالد محمود عزمى، عمرو كمال الدين برى الشربينى؛ ياسر محمد علوى محمود؛ محمد عمر جاد محمد؛ هالة يوسف رجب؛ محمود مصطفى محمود عفيفى؛ نرمين محمد عصام الدين الظواهرى؛ خالد محمد سامى الابيض؛ طارق محمد دحروج؛ مى طه محمد خليل؛ اسامة محمد الهادى رضوان، حسن احمد شوقى حسن؛ احمد عادل احمد السماوى؛ محمد مصطفى كمال عرفى، الدسوقى محمود يوسف محمود.



وشمل القرار الترقية الى وظيفة وزير مفوض لكل من محمد صلاح الدين محمد الشريف؛ مصطفى ابراهيم ربيع منصور؛ محمد على محمد فهمى القراقصى؛ شيماء محمود احمد بدوى؛ طارق احمد فؤاد رسلان؛ حاتم يسرى مصطفى حسنى؛ ريهام حسين عثمان عمار؛ خالد محمد حسام الدين عارف، حازم اسماعيل ابراهيم زكى؛ احمد محمد عزت الشندويلى، اميرة عبد الرحيم على مصطفى؛ احمد عبد الله ابراهيم حافظ؛ كريم عصام الدين امين محمود؛ تامر ممدوح محمد عبد المنعم؛ نيللى حسن العرابى ابراهيم، شريف رضا احمد شحاتة؛ وليد عادل عبد العزيز المليجى، طارق فتحى محمد طايل، مروى ممدوح محمد على، احمد محمد عيد، سامح احمد البيومى؛ محمد عبد السلام عبد الحميد؛ رجاء عبد الخالق عبد العزيز، سلوى ابراهيم محمد الموافى، محمد ضياء الدين محمد على، شريف عبد القادر عبد اللطيف ندا، حسام الدين عفت مصطفى؛ ايهاب مصطفى يحيى؛ شريف مجدى رشاد، شريف احمد محمد؛ سيليفا فؤاد جورجى؛ احمد على ابراهيم شريف؛ عبيدة عبد الله ابو العباس الدندراوى؛ رباب سعيد عبده عبد الهادى، تامر توفيق احمد توفيق.



كما تضمنت الحركة ترقية ثمانية وثلاثين (38) الى وظيفة مستشار، وترقية اثنين واربعين (42) الى وظيفة سكرتير أول؛ وترقية ثلاثة واربعين (43) الى وظيفة سكرتير ثانى، وستة وعشرين (26) الى وظيفة سكرتير ثالث.