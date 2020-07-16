ننشر أول صور للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر " الخليج 365"، أول صور للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، ويعقد اللقاء تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ومصير واحد". أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشايخ واعيان القبائل الليبية علي ان الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من اجل مستقبل افضل لبلاده وللاجيال القادمة من ابنائه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي و لقاء مشايخ واعيان القبائل الليبية (3) Advertisements

الرئيس عبد الفتاح السيسي و لقاء مشايخ واعيان القبائل الليبية (4)

الرئيس عبد الفتاح السيسي و لقاء مشايخ واعيان القبائل الليبية (5)

الرئيس عبد الفتاح السيسي و لقاء مشايخ واعيان القبائل الليبية (1)

الرئيس عبد الفتاح السيسي و لقاء مشايخ واعيان القبائل الليبية (2)

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