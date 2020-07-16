شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السيسي يبحث مع القبائل الليبية تفعيل الإرادة الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، تغطية لاستقبال الرئيس السيسي للقبائل الليبية، وتأكيده على استهداف مصر لتفعيل الإرادة الشعبية، لخلق مستقبل أفضل للشعب الشقيق، فضلا عن تغطيات شاملة لأزمة كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

تغطية خاصة.. هل نقول وداعا كورونا؟.. الإصابات تنخفض وأقسام العزل تغلق

قدم"الخليج 365"، تغطية خاصة استعرض خلالها آخر مستجدات الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا القاتل، وذلك بعد إغلاق العديد من مستشفيات العزل، وارتفاع نسب الشفاء إلى 30% الفترة الأخيرة.

"تراى ماتش" الأهلي.. حمدى فتحى يشارك 90 دقيقة.. وصالح يظهر بالشوط الثانى

اطمأن الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، على جاهزية حمدى فتحى لاعب وسط الفريق بعد مشاركته فى التقسيمة (التراى ماتش) التى أقيمت صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش وذلك بعدما عاد بشكل تدريجى إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، حيث تعافى حمدى فتحى من آثار جراحة غضروف الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته بأحد تدريبات المنتخب الوطنى الأول قبل عدة أشهر، ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

الرئيس السيسي يلتقي اليوم مشايخ وأعيان القبائل الليبية

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ واعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

تفاصيل التحقيقات فى واقعة مقتل "الرجل الأخضر" أثناء اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى.. المتهم خلع ملابسه ودهن نفسه بلون أخضر وردد "الله أكبر".. الأمن حاول السيطرة عليه بالمياه والحجارة والهراوات فأصابهم بسلاحه

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل جديدة في واقعة محاولة اقتحام شاب في العقد الثالث من عمره لمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تبين أن المتهم تسلل خلسة من أفراد الأمن وتمكن من دخول من بوابة الفندق رقم 6 والتي يفصلها عن المدينة 1500 متر، بعدها قام بتهديد العاملين والمتواجدين في المكان وترويعهم عن طريق سلاح أبيض كان يحمله في يده.

الداخلية تضبط طالبة تدير جروب واتس آب لتسريب الامتحانات

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات يوزارة الداخلية في ضبط طالبة بالجيزة لترويجه لنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة عبر تطبيق "واتس آب".

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن مجموعة تحت مسمى "(دفعة 2020 علمى وأدبى" عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة الكيمياء.

نتائج المرحلة الأولى للقاح أكسفورد تثبت فعاليته لتوفير حماية مزدوجة ضد كورونا

كشفت صحيفةThe Sun البريطانية أن نتائج المرحلة الأولى من التجارب البشرية على لقاح أكسفورد لفيروس كورونا أثبتت أنه يوفر دفاعًا مزدوجًا ضد فيروس كورونا Covid-19.

وقالت الصحيفة لقد أظهرت المرحلة الأولى من التجارب البشرية التى أجريت على اللقاح المنقذ للحياة أنها تولد استجابة مناعية ضد فيروس كورونا التاجى القاتل، وتعززت آمال اللقاح التاجي بعد أن أظهر المتطوعون علامات الحماية في تجربتين منفصلتين.

الإسكان تقرر مد فترة حجز وحدات الإعلان الثالث عشر حتي 25 يوليو الجارى

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة تسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك حتى يوم 25 يوليو الجارى، استجابة لطلبات عدد كبير ممن اشتروا كراسات الشروط، موضحاً أن آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز، بعد غد السبت الموافق 18 يوليو 2020.

محمد بيومى محامى الزمالك فى قضية نادى القرن: أنا أهلاوى بس الأبيض صاحب حق

كشف محمد بيومى، خبير اللوائح الرياضية، أن نادى الزمالك سيقدم ملف نادى القرن اليوم لاتحاد الكرة بهدف تصعيده للمحكمة الرياضية، كاشفاً أنه أهلاوى ولكنه يدافع عن الفارس الأبيض لكونه "صاحب حق"، وقال محمد بيومى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، "سيتم اليوم تسليم اتحاد الكرة ملف مطالب نادى الزمالك بأحقيته فى نادى القرن تمهيداً للخطوة المقبلة، وهى التصعيد للمحكمة الرياضية، للوصول لحكم نهائى بأحقية الفارس الأبيض فى اللقب ".

السكة الحديد تطرح اليوم للحجز القطارات المقرر قيامها يوم وقفة عيد الأضحى

بدأت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الخميس، طرح أمام المسافرين للحجز مقاعد قطارات عيد الأضحى التي ستتحرك يوم 30 يوليو (وقفة عيد الأضحى).

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كانت هيئة السكة الحديد أعلنت مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى وقواعد حجز التذاكر التي سيتم تطبيقها على جمهور المسافرين بالنسبة للقطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية من السبت الماضى، على أن يتم الإعلان لاحقا عن القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية ومواعيدها حجزها.

تويتر: هجوم منسق على موظفينا وبعض أدوات الشركة الداخلية سبب اختراق الحسابات

في أول تصريحات تفصيلية منذ اختراق عدد من الحسابات البارزة، نشر تويتر عدة تغريدات يوضح "ما يعرفه حتى الآن" عن حادث الاختراق الضخم، ففى حين انتشرت شائعات عن الثغرة التى منحت القراصنة إمكانية الوصول إلى حسابات إيلون ماسك وبيل جيتس وباراك أوباما وآبل وكاني ويست وآخرين، قالت الشركة، "اكتشفنا ما نعتقد أنه هجوم منسق من قبل الأشخاص الذين استهدفوا بنجاح بعض موظفينا مع الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية ".

تعرف على عمر طه خطيب الفنانة أمينة خليل بعد ساعات من خطوبتها

بشكل مفاجئ أقيمت خطبة الفنانة أمينة خليل على المهندس عمر طه، فى حفل، اقتصر على العائلتين والمقربين فقط، وذلك بسبب الأوضاع وتفشى وباء فيروس كورونا، حيث انتشرت فى الساعات الأخيرة من ليلة أمس، صورة الخطبة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل، عقب انتهاء تفاصيل المنزل وخلافه.

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح العينة العشوائية فى اللغة الثانية

استقبلت كنترولات الثانوية العامة صباح اليوم الخميس، مقدرى درجات اللغة الأجنبية الثانية، حيث تم تطبيق الاجراءات الوقائية والصحية أثناء دخول الأعضاء بدأت بقياس درجة الحرارة والتعقيم وتسليمهم كمامات وجاونتات لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث تم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنسية، والألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية".

"كورونا" يترنح.. مستشفيات وأقسام عزل أغلقت بعد خلوها من المصابين فيديو

بشرة خير، وحالة تفاؤل تعيشها مصر مؤخرًا، بعد انحسار موجة الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى أغلب محافظات الجمهورية

فبخلاف أعداد الإصابات فى بيان الصحة اليومية والتى تقل جميعها عن 1000 إصابة، تم غلق العديد من أقسام العزل فى المستشفيات الحكومية ، وإعادة فتحها أمام المرضى العاديين

السيسي للقبائل الليبية: هدفنا تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل المستقبل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشايخ واعيان القبائل الليبية علي ان الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من اجل مستقبل افضل لبلاده وللاجيال القادمة من ابنائه.

هنصلى العيد فين ؟.. 3 سيناريوهات لصلاة عيد الأضحى

تدرس وزارة الأوقاف الآن عدد من السيناريوهات المتوقعة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث ما زالت المساجد مغلقة أمام الصلوات الأسبوعية ولم تتخذ الوزارة بعد قرارا بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة كما لم تتخذ قرارا بفتح المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

مروحة مقابل تحويل الأطفال من المدارس.. اعرف قصة بوست أثار جدلاً بفيس بوك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، زعم فيه عدد من أولياء الأمور طلب إحدى المدارس تبرعات عينية مقابل تحويل الطلاب إليها، وانتشرت صور عبر جروبات "فيس بوك"، قالوا إنها لإحدى المدارس التي تقبل تبرعات عينية من أجل الموافقة على تحويل الطلاب من مدارس أخرى، معتبرين أن المدرسة تتجاهل تحذيرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول جميع أي تبرعات مالية أو عينية من أولياء الأمور المتقدمين لالحاق أبنائهم بالمدارس.

تغطية خاصة.. هل نقول وداعا كورونا؟.. الإصابات تنخفض وأقسام العزل تغلق

قدم"الخليج 365"، تغطية خاصة استعرض خلالها آخر مستجدات الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا القاتل، وذلك بعد إغلاق العديد من مستشفيات العزل، وارتفاع نسب الشفاء إلى 30% الفترة الأخيرة.

الصحة العالمية: إصابات كورونا بشرق المتوسط بلغت مليون حالة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن عدد الإصابات في الإقليم بلغت مليون إصابة في حين ارتفعت نسب التعافي بشكل كبير وطالب بالحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية، وأضاف الدكتورأحمد المنظري أنه يجب المشاركة والتوسع في الدراسات والبيانات حتي نستطيع التعرف علي المرض ومواجهتة وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه مر 6 شهور علي ظهور جائحة فيروس كورونا متابعا: ما زال أمامنا 6 شهور قادمة ويمكن أن يستمر المرض معنا للعام القادم.

وزير التموين: أسعار السلع لم ترتفع خلال أزمة كورونا.. وتركيا تزور الذهب المصري

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة نجحت خلال فترة أزمة جائحة كورونا، في توفير السلع دون نقص أو ارتفاع في أي سلعة، رغم أنه من الطبيعي ارتفاع بعض السلع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل بسبب حظر التجوال، إلا أنه عبر التعاون مع وزارة الداخلية تم التنسيق لتسيير حركة سيارات الأغذية والمصانع، مضيفا "مثلما كان هناك أمن صحي، كان هناك أمن غذائي أيضاً".

وجاء ذلك خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.