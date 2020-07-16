التعليم عن مزاعم المروحة: حظر جمع تبرعات من أولياء الأمور خلال تسليم ملفات التقدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تعليمات صارمة المدارس بمنع وحظر قبول أى تبرعات عينية أو مالية من أولياء الأمور فى أى وقت وبخاصة أثناء تقديم طلبات وملفات التقدم للعام الدراسى الجديد 2020.2021.
وقالت مصادر مسئولة، إن بعض أولياء الأمور يبادرون بالتبرع عن طريق مد المدرسة بأى متطلبات، ولكن أن تطلب المدرسة تبرعات فهذا أمر مرفوض وعلى أولياء الأمور أن يرسلوا شكاوى إلى الوزارة للتحقيق فيها.
وكان رواد التواصل الاجتماعى تداولوا صورة لتكدس أولياء أمور أمام إحدى المدارس حاملين تبرعات وأجهزة "مروحة"، مؤكدين فى تعليق على الصورة أن المدرسة طلبت تبرعات منهم لاستلام ملفات أبنائهم المتقدمين.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت رابطا للاستعلام عن نتيجة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية للعام الدراسى المقبل 2020،2021 فور انتهاء المدارس من البت الإلكترونى وتنسيق القبول، وفحص الملفات بالنسبة للمدارس الرسمية.
وقررت وزارة التربية والتعليم نهاية يونيو الماضى مد فترة التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للالتحاق بالعام الدراسى المقبل 2020،2021، حتى 10 يوليو الجارى، استجابة لرغبة أولياء الأمور، جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الأسر فى ظل جائحة كورونا.
والوزارة أكدت أنه بالنسبة للتقديم فى المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومى الخاص بالطفل المتقدم ، وفى حالة تعسر ولى الأمر بالتسجيل الإلكترونى، يمكن التوجه إلى المدرسة التى يرغب فى القدم لها ولديه "صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية عليها وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا".
وأكدت الوزارة، أنه متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك، حيث يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الإلكترونى وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة، ويتاح لولي الامر الاطلاع على المدرسة التي يتم قبول نجله بها ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني الخاص به ويلزم على ولي الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى.
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