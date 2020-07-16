شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم عن مزاعم المروحة: حظر جمع تبرعات من أولياء الأمور خلال تسليم ملفات التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تعليمات صارمة المدارس بمنع وحظر قبول أى تبرعات عينية أو مالية من أولياء الأمور فى أى وقت وبخاصة أثناء تقديم طلبات وملفات التقدم للعام الدراسى الجديد 2020.2021.

وقالت مصادر مسئولة، إن بعض أولياء الأمور يبادرون بالتبرع عن طريق مد المدرسة بأى متطلبات، ولكن أن تطلب المدرسة تبرعات فهذا أمر مرفوض وعلى أولياء الأمور أن يرسلوا شكاوى إلى الوزارة للتحقيق فيها.

وكان رواد التواصل الاجتماعى تداولوا صورة لتكدس أولياء أمور أمام إحدى المدارس حاملين تبرعات وأجهزة "مروحة"، مؤكدين فى تعليق على الصورة أن المدرسة طلبت تبرعات منهم لاستلام ملفات أبنائهم المتقدمين.