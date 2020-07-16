شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات «طيران العربية» بـ«الورود» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، الخميس، أولى الرحلات القادمة من الإمارات العربية لشركة طيران العربية .

وقال مصدر أمني بالمطار، إن الرحلة تأتي في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات للوجهات المختلفة بين مصر وباقي دول العالم، مشيرا إلى أن المطار استقبل أولى رحلات دولة الإمارات من مدينة أبوظبي بخط سير ( أبوظبي- برج العرب- أبوظبي)، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً بطراز Airbus 320.

واستقبل العاملون بإدارة العلاقات العامة في المطار الركاب القادمين على متن الطائرة بالورود والهدايا العينية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات.

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم