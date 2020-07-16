شكرا لقرائتكم خبر عن «تقل 25 سائحا».. أول رحلة طيران خارجية تصل لمطار مرسى علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي جنوب البحر الأحمر، اليوم الخميس، أول رحلة طيران خارجية، منذ توقف حركة الطيران الخارجي بسبب فيروس كورونا.

ووصلت الطائرة من مطار زيورخ بسويسرا، وعلى متنها ٢٥ سائحا.

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم

وصول أول رحلة طيران لمطار مرسى علم