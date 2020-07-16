شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج العينات العشوائية لـ«الثانوية الأزهرية»: الأحياء 87% الديناميكا 90% الفيزياء 88% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن نتائج العينات العشوائية لامتحانات مواد الثانوية الأزهرية، حيث بلغت نسبة النجاح بمادة الفقه للقسم العلمي 94%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي 67%، وشعبة العلوم الإسلامية 100%، كما بلغت نسبة النجاح بمادة الديناميكا 90%، كما بلغت نسبة النجاح في مادة النحو للقسم الأدبي 65%، ومادة القرآن الكريم للقسم العلمي 98.5%، ومادة البلاغة للقسم الأدبى 79%، ومادة الحديث للقسم العلمي 98%.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات له، الخميس، بلغت نسبة النجاح في مادة القرآن الكريم للقسم الأدبي 70%، ومادة الفيزياء 88%، ومادة الحديث للقسم الأدبي 65%، ومادة الأحياء 87%، ومادة الجغرافيا 92%، ومادة الأدب والنصوص للقسم العلمي 94%، ومادة التوحيد للقسم الأدبي 67%، ومادة الاستاتيكا 72%، ومادة الفلسفة والمنطق 76%.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية في كل من مواد النحو والفقه والجغرافيا والحديث والتاريخ والبلاغة وأدب ونصوص 100%، ومادة القرآن الكريم 97%.

في سياق متصل، أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن امتحان مادة التفسير بالقسم الأدبي بالشهادة الثانوية، جاء في المستوى المتوسط ومر بدون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج، مناشدًا القائمين على الامتحانات بمواصلة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وجدد رئيس قطاع المعاهد تحذيره للطلاب بالالتزام في بيوتهم والتفرغ للمراجعة، وعدم تتبع المواقع المضللة والمشبوهة، والتي تنشر في صباح يوم الامتحان بعض الأسئلة المصاغة بشكل يشبه أسئلة امتحانات الأعوام السابقة، مما يحدث حالة من الارتباك والتوتر العصبي لدى الطلاب، موصيًا الطلاب بالتركيز في المواد المقبلة.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل حالتي غش إلكتروني، و9 حالات غش ورقي، كما تم قبول عذر 4 أعضاء نظرًا لظروفهم الصحية، وإلغاء ندب 5 أعضاء و4 من الإداريين و2 من العمال لإخلالهم بالواجب الوظيفي.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

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كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي، وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.