شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيدة تترشح لانتخابات مجلس الشيوخ «فردي» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، برئاسة المستشار أشرف عقيل، الخميس، أوراق ترشح أول امرأة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ «فردي» بمركز المنيا، وهي أسماء صابر محمد، مقيمة بقرية البرجاية بمركز المنيا، ليرتفع عدد المرشحين إلى 16 مرشحًا بينهم 5 مرشحين عن مستقبل وطن، و2 عن حزب المؤتمر، و9 مستقلين من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وتواصل لجنة تلقي الطلبات أعمالها يوميا حتى غلق باب قبول الأوراق، السبت المقبل.

في السياق، أعلن شمس الدين نور الدين، أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، الانتهاء من إعداد أوراق 5 مرشحين لخوض الانتخابات بنظام «الفردي»، مؤكدا أنه سيتم تقديم الأوراق في اليوم الأخير للترشح.