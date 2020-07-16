شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لتجهيز مقار انتخابات «الشيوخ» بمركز حوش عيسى في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى اجتماعًا برئاسة محمود الرمسيسي، رئيس المدينة، لبحث الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ وتجهيز مقار اللجان الإنتخابية، وفقًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

وتم عقد الاجتماع التنسيقى الأول بقاعة نادي المعلمين في مركز حوش عيسى لبحث تجهيز مقار انتخابات مجلس الشيوخ واستعراض كافة الاشتراطات المطلوب تنفيذها في تلك المقرات داخل المدارس وخارجها، والتأكيد على نظافة المدارس والطرق المؤدية إليها، والتأكد من جودة توصيلات الكهرباء والمياه وتعقيم وتطهير المدارس التي يوجد بها مقرات اللجان.

حضر الإجتماع اللجنة المختصة وعزت داود، نائب رئيس الوحدة المحلية، ومحمد العدوى، مدير الإدارة التعليمية، ومحمد ياسر الكبراتى، مدير الإدارة الصحية، وربيع عبدالبادى، نقيب المعلمين، وبمشاركة مندوب عن القوات المسلحة وآخر من الشرطة.

اجتماع لتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ فى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة

اجتماع لتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ فى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة

اجتماع لتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ فى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة

اجتماع لتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ فى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة

اجتماع لتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ فى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة

اجتماع لتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ فى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة

اجتماع لتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ فى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة

اجتماع لتجهيز المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ فى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة