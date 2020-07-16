شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق مبادرة لدعم مرضي «كورونا» ضد الاضطهاد والوصم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مبادرة لدعم المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أن بعض المصابين بالفيروس يتعرضون للاضطهاد والوصم، وهذا يفرض عليهم العزلة الإجتماعية ويؤثر على حالتهم النفسية، ولذلك دورنا جميعا دعم مصاب فيروس «كورونا» نفسياً من أجل سرعة التعافي.

وأعلنت الوزارة عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.