شكرا لقرائتكم خبر عن خلاطة أسفلت محلية الصنع لرصف قرى «حياة كريمة» في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال جولته بقرى مبادرة «حياة كريمة» في مركز بدر، بدء التشغيل التجريبي لخلاطة الأسفلت الأوتوماتيكية المحلية الصنع المقامة على مساحة 6 آلاف متر، وتعمل بطاقه إنتاجية من ١٢٠ إلى ١٤٠ طن / ساعة، وتخدم قرى مباردة حياة كريمة في محافظة البحيرة وتكلف تصنيعها نحو 7.5 مليون جنيه.

ورافق المحافظ خلال جولته المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه بدر، والمهندس السيد مرعى، مدير مشروع الرصف الانتاجى، والمهندس فايز الجندى، مدير مديرية الطرق.

وقال المهندس السيد مرعى إن عمل الخلاطة يتكون من ٤ مراحل، وهى التغذية والمحمصة وفلاتر إخماد غبار والبرج الخاص بتخليط مكونات الخلطة الأسفلتية، وتوجد بها تندات تخزين البوتامين والسولار وكذا غرفة التحكم الآلى.

وأوضح «مرعى» أن الخلاطة تعتبر إضافة جديدة لتصنيع الخلطة الاسفلتية وفقاً للمواصفات الفنية لتوفير الطبقة الاسفلتية النهائية لقرى مبادرة حياة كريمة والقرى والمراكز المجاورة من خلال مشروع الرصف الإنتاجي بالمحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة قيام الشركة المنفذة بمراجعة كافة الأعمال والمراحل الخاصة بالخلاطة تمهيدًا لسرعة افتتاحها وبدء التشغيل الرسمى لها للبدء في عملها في رصف شوراع القرى.

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خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

خلاطة أسفلتية محلية الصنع لرصف قرى حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة