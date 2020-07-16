شكرا لقرائتكم خبر عن 44 مرشحًا محتملًا لانتخابات «الشيوخ» في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى 44 مرشحا عقب تقدم مرشح جديد، الخميس، وهو محمود ابراهيم عودة في اليوم السادس للترشح بأوراقه بمحكمة بنها الإبتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة.

كانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار، مساعد رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد امين عام المحكمة، تلقت اوراق 43 مرشحا حتي الأربعاء، بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي إئتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.

وأجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 57 مرشحا محتملا حتي الان، منهم 26 بناصر العام و16 بطوخ و14 ببنها التعليمي وواحد بالقناطر الخيرية قبيل غلق باب الكشف الطبي بالمستشفيات، الجمعة.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل، رئيس مباحث المحكمة، وتم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.