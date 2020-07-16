شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي تبحث استكمال عدد من المشروعات التنموية مع محافظ الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لبحث أوجه التعاون في تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في حضور الأستاذة حنان مجدي، نائب المحافظ، ومحمد أنيس، سكرتير عام المحافظة.

وناقش المحافظ مع الوزيرة سبل التعاون لاستكمال مشروعات الصرف الصحي لـ9 قرى بإنشاء محطات معالجة لها لتشغيل المشروعات بشكل متكامل، وأيضًا إنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لـ5 قرى محرومة بدلا من السولار المكلف، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء أيضًا سبل التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الحرير وتدوير مخلفات النخيل، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بمجمع تمور المحافظة وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة وإنتاج التمور والارتقاء بجودتها وتعظيم الاستفادة من المخلفات الناتجة.