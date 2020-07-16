شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يعلن حقيقة تحالفه مع «الغد» في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفي حزب المحافظين ما نشرته إحدي المواقع الالكترونية من تحالفه مع حزب الغد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ . وأكد حزب المحافظين في بيان له: «هذا لم يحدث جملة وتفصيلا، ويحتفظ الحزب لنفسه بحقه القانوني في مقاضاة الموقع الذي نشر أخبارا كاذبة وعارية تماما من الصحة». حزب المحافظين ينفي التحالف مع حزب الغد فى انتخابات مجلس الشيوخ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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