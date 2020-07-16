رسائل تحذير وموقف الأدوية.. ماذا قالت "الصحة العالمية" عن وضع كورونا الآن؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقد مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيا عن طريق الفيديو عن أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

شمل المؤتمر تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد-19"، وإرشادات المنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط انتقال عدوى كورونا، وتحدث خلاله الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات.

ويستعرض الخليج 365 أبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي من تعليقات وتوضحيات، بشأن موقف كورونا على مستوى الإقليم حالياً، والجدل بشأن انتقاله عن طريق الهواء، وموقف الأدوية الخاضعة للتجارب حتى الآن:

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