"الصحة العالمية": "ريمديسفير" لا يزال تحت التجارب.. ولم نصل لنتائج نهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن عقار "ريمديسفير" لا يزال يخضع للتجارب بشأن فائدته في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، ولم يتم اعتماده بشكل رسمي حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا"، اليوم الخميس.

وأضاف الخولي أن "الريمديسفير" أحد الأدوية التي اعتمدتها المنظمة ضمن التجربة التضامنية التي تشارك فيها 20 دولة للتوصل إلى علاج فعّال للفيروس، لكننا لم نصل إلى نتيجة حتى الآن.

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وتابع "وجود علاج أو لقاح غالبا ما يمر بمراحل علمية طويلة وتم بذل جهود لتقليل الفترة العلمية لكن يجب التأكد من مرور الأبحاث على 5 مراحل ويتم زيادة عدد الأشخاص الخاضعة للتجارب في كل مرحلة أكثر من التي تسبقها".

كان مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية قال لمصراوي، إن "ريمديسيفير" موجود بالفعل في بروتوكول العلاج المحدث الذي أصدرته الوزارة مطلع يونيو الجاري، وكنا ننتظر الحصول عليه لبدء التجارب السريرية، على أن يحصل عليه المرضى داخل مستشفيات العزل لمدة 10 أيام، ضمن مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات.

يأتي ذلك في الوقت الذي ضخت الشركة المنتجة للعقار بمصر، أكثر من 1100 عبوة لمستشفيات العزل؛ لاستخدامها في الدراسة التي تجريها الوزارة بشأن فعالية الدواء.

ولم تعلن وزارة الصحة نتائج دراستها حتى الآن.