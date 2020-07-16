بتعاملات "21 مليون جنيه ومليون ريال سعودي".. الأموال العامة تضبط 12 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وسامح عيث: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

أسفرت الجهود، خلال 48 ساعة، عن ضبط (8) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركي بضائع- نصب واحتيال على المواطنين" مُتهم فيها (12) شخص، بمضبوطات بلغت نحو (21 مليون جنيه مصري- مليون و200 ألف ريال سعودي) تم ضبطها مستندياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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