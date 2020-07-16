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ضبط ميكانيكي سرق مبلغًا ماليًا من داخل سيارة في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح عيث:

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، ميكانيكي سيارات، لسرقته مبلغًا ماليًا من داخل سيارة بمنطقة السيدة زينب، ونجحت في إعادة المسروقات لمالكها.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد المواطنين، بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف تركه سهوًا زجاج السيارة الجانبي مفتوحًا وسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالي 17 ألف جنيه- 7 شيكات بنكية صادرة لصالحه بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه- 2 مفتاح سيارة- 2 فيزا كارد) من داخل السيارة.

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ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (ميكانيكي سيارات، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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