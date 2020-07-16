ضبط 2000 جهاز قياس حرارة عن بُعد محظور استيرادها ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وسامح غيث: تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 2000 جهاز قياس حرارة عن بُعد "محظور استيرادها" قبل تهريبها إلى داخل البلاد. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال إحكام السيطرة الأمنية على كافة Advertisements المنافذ والمعابر ومكافحة أعمال تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية. عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط عدد (2000) جهاز قياس حرارة عن بعد "ترمومتر طبى" غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها دون الحصول على الموافقات اللازمة، داخل (2) حاوية مشمولها "إكسسوارات كمبيوتر".. وارد نهائي ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الاستيراد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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