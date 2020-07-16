إحباط محاولة ترويج 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر في الأسواق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وسامح عيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الثلاجة على (5,128 طن "لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي – كبدة - قلب") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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بمواجهة المتهم، اعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري وحيازة السلع والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك لحماية جمهور المستهلكين بقصد بيعها بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.