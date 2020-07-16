يستدرج ضحاياه عبر"فيسبوك".. ضبط شخص نصب على سيدة بدعوى تسهيل حصولها على قرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وسامح عيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى تسهيل حصولهم على قروض بدون ضمانات.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (ربة منزل، مقيمة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة) بتعرضها لواقعه نصب واحتيال والاستيلاء منها على مبلغ (20) ألف جنيه بزعم منحها قرض بمبلغ (250) ألف جنيه من إحدى الشركات عن طريق إعلانات بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" خلافاً للحقيقة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية")، حيث قام المذكور بإنشاء الشركة المشار إليها ("غير مرخصة"، كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة)، واتخذها مقراً لممارسة نشاطاً احتيالياً في مجل الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض، حيث قام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية تصل إلى (600) ألف جنيه بدون ضمان وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة – خلافاً للحقيقة – وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض وطلبه منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 : 30 ألف جنيه مصري، وذلك بزعـم كـونها مصاريف إداريـة للقروض المزعومة، منتحلاً اسم أحد الأشخاص في تعاملاته مع ضحاياه لتضليلهم.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليه، وعثر بحوزته على (112 عروض أسعار لأجهزة كهربائية لشركات تجارية مختلفة، 32 بيان صرف معاش من الجهات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص، 4 طلبات تحويل مرتب بأسماء أشخاص مختلفة إلى أحد البنوك، كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه، كمية من كروت دعاية للشركة بالاسم المنتحل).

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.