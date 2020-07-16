ضبط شخص بحوزته 6 قطع سلاح ناري وأبيض في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وسامح عيث: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز ) وبحوزته (4 فرد خرطوش - طبنجة - سلاح أبيض "مطواه" - مبلغ مالي). بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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