محظور تداولها.. ضبط شخصين لاتهامهما ببيع أجهزة لاسلكية بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها بالدرب الأحمر. أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصان ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها بالمخالفة لأحكام القانون، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما 11 جهاز سويتش لتقوية الشبكات، 1 إريال هوائى بالحامل، 22 طبق هوائى، 11 مشترك تجميع أطباق هوائية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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