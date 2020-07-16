السر في عامل البوفيه.. كشف لغز سرقة 170 ألف جنيه من داخل شركة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجح رجال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة بإحدى الشركات، وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.
تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من المدير المالي والإداري بشركة تنمية سياحية بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي (174200 ألف جنيه) من داخل خزينة الشركة.
أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بوفيه بالشركة محل الواقعة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه يوم ارتكاب الواقعة وانصراف الموظفين تلاحظ له وجود خزينة الشركة بمكتب الحسابات مفتوحة فقام بالاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، ثم قام بعثرة محتويات الغرفة حتى لا يتم اكتشاف أمره ثم انصرف، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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