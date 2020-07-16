الداخلية توزع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: قامت منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات مبادرة" كلنا واحد" بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا اعتبارا من يوم السبت 20 يونيو. وتقوم منظومة أمان بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا لتحفيف العبء عن كاهلهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها. يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

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