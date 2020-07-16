أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية بقيمة 50 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي (500,13 جنيه).

وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط (12) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم ارتداء كمامة واقية)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير(1102) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (119) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.