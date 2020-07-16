أخبار مصر | وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الجغرافيا

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وقالت في بيان صحفي: إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد أمس الأربعاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجغرافيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (الدور الأول).

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جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقده عبر شبكة الفيديوكونفرانس، مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين.