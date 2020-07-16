أخبار مصر | طلب إحاطة حول سوء معاملة كبار السن بمستشفيات التأمين الصحي في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول سوء معاملة كبار السن بمستشفيات التأمين الصحي في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت آمال رزق الله، عضوة مجلس النواب: إنه منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، ولجأت عدد من المستشفيات إلى طرد المرضى خارجها، لعدم تكدسهم في الداخل، مما قد يسبب زيادة انتشار العدوى بين المرضى وبعضهم البعض، لا سيما في محافظة الإسماعيلية، أمام مستشفى الطلبة بالمحطة الجديدة.

وأعلنت في بيان اليوم الخميس، تقدمها بطلب إحاطة، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن سوء معاملة مرضي كبار السن بمستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الإسماعيلية دون مراعاة لحالتهم الصحية.

وأوضحت "ودون تفرقة بين المرضى وحالتهم وفئاتهم العمرية، يتعرض كبار السن والمسنيين المرضى، إلى الاستهانة بهم وتركهم أمام المستشفيات في الطقس السىء والذي قد يعرض حياتهم للخطر، لا سيما وأن غالبية الفئة العمرية لكبار السن يعانون من أمراض عظام، وعدم القدرة على الوقوف خارج المستشفى للانتظار دورهم".

وأشارت إلى أنه في ظل هذه الأزمة يلاقون مرضى كبار السن معاملة سيئة لا تليق بسنهم ولا مرضهم، فالأماكن التابعة للتأمين الصحي أصبحت غير قادرة على التعامل مع المرضى وتحولت جميعها إلى حالات طوارىء للمصابين بفيروس كورونا، مما يعرض حياة هؤلاء المرضى إلى الخطر، فضلا عن تفكيك أماكن التأمين الصحي بعدد من المستشفيات الأخرى مما يشكل عبء جديد على المرضى كبار السن جراء الذهاب لعدد من المستشفيات لإجراء الكشف الدوري عليهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، بمراعاة الحالة الصحية لمرضى كبار السن والسماح لهم بالدخول في هذا الطقس لعدم قدرتهم على الوقوف خارج المستشفيات، بالإضافة إلى توحيد أماكن التأمين الصحي بالاسماعيلية لضمان عدم إرهاق هؤلاء المرضى الذين غير قادرين على التشتت بين أكثر من مستشفى.