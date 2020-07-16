أخبار مصر | برلماني يطالب حماية المستهلك التصدى لعمليات النصب "أون لاين"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب حماية المستهلك التصدى لعمليات النصب "أون لاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والصناعة، بشأن دور جهاز حماية المستهلك لمواجهة ظاهرة البيع "أون لاين" ووقوع بعض عمليات النصب، بالإضافة إلى أن هناك العديد من السلع تكون غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح "العقاد" في طلبه، اليوم الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت رواج كبير للتجارة الإلكترونية، سواء نتيجة الانتشار الموسع للوسائل التكنولوجية الحديثة، أو بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكن هناك من يستغل هذا الأمر بصورة سيئة، حيث يتم عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات، يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم ويتم الترويج لها على أساس أنها سلع أصلية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك دور فاعل لجهاز حماية المستهلك لمواجهة هذه الظاهرة، سواء البيع أون لاين ووقع الكثير من عمليات النصب على المواطنين، لافتا إلى أهمية تقنين أوضاع مصانع بير السلم، وتوعية المواطنين حول كيفية الشراء اون لاين دون الوقوع فريسة لبعض الأشخاص.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتي الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335".ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.