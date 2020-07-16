أخبار مصر | 31% ارتفاعًا في عوائد وثائق صندوق عطاء لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 31% ارتفاعًا في عوائد وثائق صندوق عطاء لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت عوائد صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق، بالإضافة إلى العوائد المحققة على استثماراته، بواقع 31 % بنهاية يونيو الماضي، ليصل إجمالي حجم الصندوق إلى 150.39 مليون جنيه.

وعقد مجلس إدارة الصندوق، اجتماعًا برئاسة عماد راغب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف عماد راغب، عن ارتفاع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، حيث وصل سعرها بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85 جنيه، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الإكتتاب في الصندوق في 4 يناير2020 يقدربـ 8.46 %، وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17 %.

تطورات أسعار الفائدة المستقبلية

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وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي، ـن مدير الإستثمار وضع خطة تتماشي مع رؤيته لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري، وبناءً عليه بنهاية يونيو 2020 قام مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في ذلك.

وأشار إلى مناقشة تفعيل آلية الإكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، هذا بالاضافة إلي دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة.

وقال: إن بداية إنطلاق الصندوق بدأت بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة الي مساهمة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه دعم وزارة الاوقاف بمبلغ 20مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.

وأوضح أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الموافقة علي تعيين الأستاذة أميرة الرفاعي كمدير تنفيذي للصندوق.

كما أطلع مجلس الإدارة علي تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكذا الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.