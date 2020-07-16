أخبار مصر | فرج عامر: المصريون بمختلف انتمائاتهم يثقون بالسيسي.. والمؤامرات لن تتوقف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرج عامر: المصريون بمختلف انتمائاتهم يثقون بالسيسي.. والمؤامرات لن تتوقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، يثقون ثقة بلا حدود بالسياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ويقفون يدًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يعرف إلا الحديث الصادق والموضوعي والنابع من قلبه وهو يتحدث بكل تلقائية مع شعبه، مشيرًا إلى أن جميع احاديث الرئيس السيسي حول ملفى ليبيا وسد النهضة أكدت للعالم كله أن مصر حريصة على إعلاء مبادئ الحوار وإرساء الحلول السلمية لأى أزمات.

وتابع أن العالم كله كان على وعى وادراك كاملين بأن ثقة المصريين في قائدهم بلا حدود وهم منحوه تفويضا لإدارة شئون الدولة المصرية خارجيًا وداخليًا وهم دائما يلبون نداء الزعيم البطل الرئيس السيسي عندما يستدعى شعبه لأي مهمة وكان ذلك واضحًا وضوح الشمس في تفويضهم للقائد والبطل الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب وأيضًا كان ذلك واضحا في تأييدهم التام والمطلق لجميع القرارات الصعبة والمرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.

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وأورد أن الرئيس السيسي كان صادقا كعادته دائما في كل حرف وليس كلمة جاءت في جميع أحاديثه عن ملفى سد النهضة وليبيا، مؤكدًا وقوف المصريين خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا.

ونوه بأن المؤامرات ضد مصر من الخونة والشياطين والإرهابيين لن تتوقف أبدا طالما ظلت مصر مرفوعة الهمة ترفض الهزيمة والانكسار وطالما استمرت بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسي في تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

وأردف أن مصر بقائدها وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وشعبها العظيم أكبر من كل الأكاذيب والشائعات ولن تنكسر أو تركع ابدا إلا لله ومحاولة الخونة التشكيك في الثقة بين الشعب وقائده سيكون مصيرها الفشل الذريع فكلنا نثق في الرئيس السيسي ونعطيه تفويضًا لإدارة شئون الدولة المصرية بما فيها ملفى سد النهضة وليبيا.