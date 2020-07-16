أخبار مصر | عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، عددًا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، وذلك تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".

وأكد السيسي في أثناء حديثه لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

ونوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعًا..