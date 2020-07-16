أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 4 من ذوي الهمم في الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 4 من ذوي الهمم في الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، عينت 9 شباب من بينهم 4 من ذوي الهمم، بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المرتدة المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذي وصل عددهم 173 شابًا.
وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من أحمد طليب، مدير المديرية أوضح فيه أنه تم خلال يونيو الماضي صرف 25 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لنحو 9 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة داخل المديرية.
وأوضح التقرير أنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 196 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 59 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،