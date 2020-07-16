أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 4 من ذوي الهمم في الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 4 من ذوي الهمم في الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، عينت 9 شباب من بينهم 4 من ذوي الهمم، بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المرتدة المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذي وصل عددهم 173 شابًا.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من أحمد طليب، مدير المديرية أوضح فيه أنه تم خلال يونيو الماضي صرف 25 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لنحو 9 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة داخل المديرية.

وأوضح التقرير أنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 196 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.