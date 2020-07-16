أخبار مصر | سؤال برلماني بشأن تأخر تطوير محطة مياه الواسطي في بني سويف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني بشأن تأخر تطوير محطة مياه الواسطي في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات: إن أهالي مركز ومدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف، أعربوا عن استياءهم من استمرار انقطاع مياه الشرب بشكل دائم ولفترات طويلة أغلب ساعات اليوم، بمناطق مختلفة بإنحاء المركز، وعودتها فجرا لدقائق معدودة، دون وجود حل نهائي تجاه الأزمة التي امتدت لسنوات وتنقطع بصفة دائمة في أوقات الذروة وذلك بسبب أن طاقة المحطتين لا يكفوا احتياجات التعداد السكاني المتضخم.

وجاء ذلك في سؤال برلماني، وجهه النائب اليوم الخميس، إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن تأخر تطوير محطة مياه شرب مدينة الواسطى "الشرقية"، بمحافظة بني سويف، لتصل طاقتها إلى الطاقة المطلوبة 1000 لترثانية، وكذلك محطة مياه شرب مدينة الواسطى "الغربية"، لتصل طاقتها إلى الطاقة المطلوبة 240 لترثانية، حتى تكفى احتياجات التضخم السكاني للمواطنين، حتي يتم التخفيف عن كاهل المواطنين مشكلة انقطاع مياه الشرب الدائمة والمزمنة.

ونوه بأن هذا الأمر جعل الأهالي البُسطاء يتعرضون لضغوط مالية بسبب شرائهم لمواتير رفع المياه المنزلية والتي تزيد من أعباء المواطنين عبء فواتير كهرباء مرتفعة، وفي فترات الضعف الشديد التي لا تستطيع المواتير سحب المياه ويتعرض المواطنين لعبء شراء جراكن مياه الشرب النقية، وسط زيادة الضغوط والأعباء على كاهلهم.