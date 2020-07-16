أخبار مصر | وكيل النواب: اشتعال أزمتي ليبيا وسد النهضة في وقت واحد ليس صدفة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل النواب: اشتعال أزمتي ليبيا وسد النهضة في وقت واحد ليس صدفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد: إنه ليس من الصدفة حشد ميليشيات أردوغان وإعلان عزمها تخطي الخط الأحمر ودخول سرت، وإشعال الجبهة الغربية لمصر، مع تضارب الأنباء الأثيوبية وإعلان وزير الري الأثيوبي بدء ملئ سد النهضة وإشعال الجبهة الحنوبية،

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق وأن حذر الميليشيات التركية من اقتحام خط سرت والجفرة اللذان هما ضمن محددات الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن الجيش المصري على أتم الاستعداد لمواجهة أطماع أردوغان وقادر على ردعهم.

وتابع أن خطوط المؤامرة على مصر تتكشف وكل الشعب المصري مع القوات المسلحة والرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا، ومصر قادرة على التصدي لجميع المؤامرات.

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وأوضح أن إشعال الجبهة الغربية والجنوبية في وقت واحد على مصر أمر يؤكد ما ذهبنا له كثير بأن المؤامرات على مصر لم تنتهي، كما إنه من المتوقع إشعال الجبهة الشرقية في سيناء الفترة القادمة فكلهم هدفهم تضيف الخناق على مصر، لذلك لابد من موقف قوي ومتماسك مع القيادة السياسية لدحر كل تلك المؤامرات.

ونوه بأن أردوغان وميليشياته الإرهابية سيرجعان بالحسرة والندامة وسيتصدى لهم أبناء عمر المختار والشعب المصري كما وقف بجانب بعضهم البعض في مواجهة الإحتلال منتصف القرن الماضي.

وأورد أن وصول وفد من أعيان القبائل الليبية إلى مصر للقاء القيادة السياسية، وتنسيق الطريق لدحر العدو التركي وأطماع أردوغان الاستعمارية، مطالبا الدول العربية والجامعة العربية باتخاذ خطوات حقيقية وجادة من أجل وقف الاعتداء التركي من دخول البلاد العربية، كما حدث واعتدى على سوريا والعراق وليبيا، وأن أردوغان ينفذ سياسات الدول الغربية في استعمار البلاد العربية.

وشدد على ضرورة وقوف المصريين بجميع طوائفهم خلف قيادتهم السياسية وتجنب أي خلاف لأن ما يحدث هي مشاكل وجودية تهدد مصر فلم يحدث منذ فجر التاريخ أن أصبح هناك تهديد واضح وصريح لمياه النيل، مؤكدا أن مهما كانت الأخطار التي تواجه مصر إلا أن توحد الجبهة الداخلية سيدمر أي مؤامرة خارجية على مصر.