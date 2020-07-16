شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال السيسي لمشايخ القبائل الليبية خلال لقاء ««مصر وليبيا مصير واحد»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء يعقد تحت شعار «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد». وأضاف راضي أن الرئيس أكد لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن الهدف الاساسي للجهود المصرية على كل المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال السيسي لمشايخ القبائل الليبية خلال لقاء ««مصر وليبيا مصير واحد»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.